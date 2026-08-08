Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН.

Что сказал Зеленский?

Глава государства сообщил об изменениях, к которым была вынуждена прибегнуть Россия из-за угрозы украинских ударов. По его словам, враг опрокидывает ресурсы с одних направлений на другие.

Президент рассказал, что российское военное руководство выстроило три круга противовоздушной обороны вокруг Москвы. Он уточнил, что значительную часть систем ПВО также опрокинули для защиты Санкт-Петербурга.

Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается. И все равно мы будем находить технологии, чтобы им отвечать, чтобы они это чувствовали,

– заявил Зеленский.

В ходе беседы он также рассказал об одной из украинских ударов на большие расстояния, которая стала ответом на российские удары по логистике. По словам президента, эта атака нанесла экономике страны-агрессора ущерб примерно на один триллион рублей, что эквивалентно 492 миллиардам гривен.

Зеленский добавил, что во время дипстрайков и мидлстрайков Вооруженные Силы, ССО, ГУР, Служба безопасности и Служба внешней разведки действуют объединенно.

Также президент подчеркнул, что Россия хочет разместить у себя от 30 до 50 тысяч северокорейцев. По его словам, Пхеньян заинтересован в том, чтобы получить опыт современной войны и военные технологии Москвы.