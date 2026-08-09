Про це глава держави розповів в ефірі телемарафону.

Як Україна буде реагувати на продовження ударів по логістиці?

Зеленський наголосив, що логістика є слабким місцем будь-якої держави, оскільки безпосередньо пов'язана з повсякденним життям людей, постачанням товарів та функціонуванням економіки. Президент зазначив, що Україна за роки повномасштабної війни була змушена адаптуватися до постійних атак і порушень нормального життя. Водночас, за його словами, російське суспільство не відчуває таких проблем у тому ж масштабі.

Глава держави заявив, що Україна добре вивчила особливості російської логістики та знає її слабкі місця. Тому продовження ударів по українських логістичних об'єктах може призвести до відповідних дій з боку України.

Зазначимо, Зеленський розповів про результати 40-денної операції, яку раніше називав частиною зусиль для наближення миру. За його словами, після російських ударів по українській логістиці українські сили знайшли спосіб завдати удару у відповідь по логістичних можливостях Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія була змушена посилити захист Москви через загрозу українських далекобійних ударів. Навколо столиці окупанти створили три кільця ППО, стягнувши системи з різних напрямків, а частину засобів також перекинули на захист Санкт-Петербурга.

Президент наголосив, що навіть потужна система ППО має обмежені можливості, тому Україна продовжуватиме розвивати технології для її подолання. Також Зеленський розповів, що українські силові структури спільно проводять далекобійні операції по російських цілях.