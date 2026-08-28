Чи буде дефіцит продовольчих товарів в Україні

Але асортимент може постраждати, про що зазначив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький.

Тарас Висоцький Міністр аграрної політики України На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торгівельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде.

Він, зокрема, додав, що альтернатив прямому постачанню від виробників до торгівельних мереж немає. І це попри те, що це набагато дорожче, складніше й довше.

Асортимент – так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні,

– наголосив Висоцький.

Нагадаємо, що Росія активно атакує торгівельні мережі. Зокрема, про наслідки обстрілів повідомляли компанії "Фора", VARUS, "Сільпо" тощо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українців також попередили, що найбільш вразливими є товари, які мають короткий термін зберігання. Наприклад, молочні продукти та м'ясо. Водночас дефіциту продуктів не очікується.