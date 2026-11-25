Фізичні особи-підприємці нерідко отримують перекази на звичайні банківські картки, які використовують для особистих витрат. Однак приймання оплати за товари чи послуги на такий рахунок має свої обмеження, а неправильне оформлення надходжень може створити проблеми з податковою.

Чи може ФОП отримувати гроші на особисту картку

В Україні фізичні особи-підприємці повинні розділяти рахунки для підприємницької діяльності та власних потреб. Це передбачено Інструкцією №162 Національного банку України, затвердженою постановою правління НБУ від 29 липня 2022 року.

Зокрема, пункт 10 розділу I документа передбачає, що фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Крім того, пункт 24 цієї Інструкції прямо забороняє використовувати особисті рахунки для операцій, пов'язаних із веденням бізнесу.

Зверніть увагу! Тобто якщо ФОП продає товари, надає послуги або отримує оплату від клієнтів за виконану роботу, такі кошти мають надходити на підприємницький рахунок. Звичайна банківська картка фізичної особи для цього не призначена.

Водночас це не означає, що підприємець взагалі не може отримувати гроші на особисту картку. Наприклад, на неї можна отримувати перекази від родичів, друзів або інші надходження, які не пов'язані з підприємницькою діяльністю.

Також ФОП має право переказувати зароблені кошти зі свого підприємницького рахунку на особистий після виконання податкових зобов'язань. У Державній податковій службі пояснюють, що такі кошти вже належать підприємцю, тому повторно оподатковувати їх як дохід фізичної особи не потрібно.

Що буде, якщо ФОП отримуватиме оплату від клієнтів на особисту картку

Якщо підприємець систематично прийматиме оплату за товари або послуги на звичайну картку, це може призвести до проблем із банком і податковою. Зокрема, фінансова установа може звернути увагу на характер та регулярність надходжень і попросити пояснити їхнє походження.

Крім того, виникають податкові ризики. Якщо підприємець отримує оплату за свою діяльність на особистий рахунок, йому все одно потрібно правильно визначити такі кошти як підприємницький дохід і відобразити їх відповідно до правил своєї системи оподаткування.

Важливо! У ДПС також звертають увагу на ситуації, коли клієнт випадково перерахував гроші за послуги ФОП на його особисту картку. У такому випадку підприємцю варто мати документи, які підтверджують походження коштів і зв'язок платежу з господарською діяльністю.

Якщо оплата вже надійшла на особистий рахунок, доцільно зафіксувати її як підприємницький дохід, зберегти підтвердження від клієнта та переказати кошти на рахунок ФОП. Важливо не ігнорувати таке надходження під час обліку доходів.

Отже, ФОП може користуватися особистою банківською карткою для власних потреб, але приймати на неї регулярну оплату від клієнтів за підприємницьку діяльність не можна. Для бізнес-розрахунків необхідно використовувати окремий рахунок підприємця.

До речі, для підприємців на спрощеній системі оподаткування встановлені граничні обсяги річного доходу, які залежать від обраної групи. Однак підприємець може не чекати, доки перевищення стане фактом.