Может ли ФЛП получать деньги на личную карту

В Украине физические лица-предприниматели должны разделять счета для предпринимательской деятельности и личных нужд. Это предусмотрено Инструкцией № 162 Национального банка Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 29 июля 2022 года.

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В частности, пункт 10 раздела I документа предусматривает, что физическое лицо открывает отдельные счета для осуществления предпринимательской деятельности и для личных нужд. Кроме того, пункт 24 этой Инструкции прямо запрещает использовать личные счета для операций, связанных с ведением бизнеса.

Обратите внимание! То есть если ФЛП продает товары, предоставляет услуги или получает оплату от клиентов за выполненную работу, такие средства должны поступать на предпринимательский счет. Обычная банковская карта физического лица для этого не предназначена.

В то же время это не означает, что предприниматель вообще не может получать деньги на личную карту. Например, на нее можно получать переводы от родственников, друзей или другие поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью.

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Также ФЛП имеет право переводить заработанные средства со своего предпринимательского счета на личный после выполнения налоговых обязательств. В Государственной налоговой службе поясняют, что такие средства уже принадлежат предпринимателю, поэтому повторно облагать их налогом как доход физического лица не требуется.

Что будет, если ФЛП будет получать оплату от клиентов на личную карту

Если предприниматель будет систематически принимать оплату за товары или услуги на обычную карту, это может привести к проблемам с банком и налоговой. В частности, финансовое учреждение может обратить внимание на характер и регулярность поступлений и попросить объяснить их происхождение.

Кроме того, возникают налоговые риски. Если предприниматель получает оплату за свою деятельность на личный счет, ему все равно необходимо правильно определить такие средства как предпринимательский доход и отразить их в соответствии с правилами своей системы налогообложения.

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Важно! В ГНС также обращают внимание на ситуации, когда клиент случайно перечислил деньги за услуги ФЛП на его личную карту. В таком случае предпринимателю следует иметь документы, подтверждающие происхождение средств и связь платежа с хозяйственной деятельностью.

Если оплата уже поступила на личный счет, целесообразно зафиксировать ее как доход от предпринимательской деятельности, сохранить подтверждение от клиента и перевести средства на счет ФЛП. Важно не игнорировать такое поступление при учете доходов.

Итак, ФЛП может пользоваться личной банковской картой для собственных нужд, но принимать на нее регулярную оплату от клиентов за предпринимательскую деятельность нельзя. Для бизнес-расчетов необходимо использовать отдельный счет предпринимателя.

Кстати, для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены предельные объемы годового дохода, которые зависят от выбранной группы. Однако предприниматель может не ждать, пока превышение станет фактом.