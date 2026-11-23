Как ФЛП избежать штрафа за превышение дохода

Для предпринимателей, работающих по системе " упрощенной системе налогообложения ", установлены предельные объемы годового дохода, которые зависят от выбранной группы. Однако предприниматель может не дожидаться, пока превышение станет фактом, как следует из Налогового кодекса Украины.

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Если он видит, что доходы приближаются к максимально допустимой сумме, стоит заранее выбрать один из вариантов:

Самостоятельно перейти в более высокую группу единого налога, которая предусматривает более высокий лимит дохода; Подать заявление о переходе на общую систему налогообложения; Прекратить предпринимательскую деятельность и закрыть ФЛП.

Эти решения не позволят остаться на прежних условиях налогообложения, однако могут помочь избежать штрафа за превышение установленного лимита. Если бизнес активно растет и приносит все больше дохода, переход в другую группу единого налога может быть целесообразен не только для избежания санкций, но и для дальнейшей работы.

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Сколько разрешено зарабатывать предпринимателям в 2026 году

Финансовые пороги для бизнеса меняются ежегодно вместе с показателем минимальной зарплаты, зафиксированным по состоянию на 1 января отчетного периода. Поскольку в 2026 году минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен, действуют четкие годовые ограничения для каждой категории участников упрощенной системы налогообложения:

для плательщиков 1-й группы годовой предел составляет 167 минимальных зарплат, что равно 1 444 049 гривен.

предпринимателям 2-й группы разрешено получить за год не более 834 минимальных зарплат, или 7 211 598 гривен.

для ФЛП 3-й группы предельный годовой порог составляет 1 167 минимальных заработных плат, то есть 10 091 049 гривен.

Уже с 1 января 2027 года лимиты могут вырасти в связи с запланированным повышени повышение минимальной заработной платы а до 9 546 гривен согласно проекту госбюджета. Если парламент примет это решение, годовой порог для 1-й группы составит 1 594 182 гривны, для 2-й группы – 7 961 364 гривны, а для 3-й группы вырастет до 11 140 182 гривен.