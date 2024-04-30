Угорці готові продати OTP Bank у Росії, але за однієї умови
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Попри санкції партнерів росіяни досі мають доступ до банківських послуг, оскільки деякі кредитно-фінансові установи продовжують працювати на території Росії й генерувати ринок окупантів. Однією з таких установ є OTP Bank .
Чому OTP Bank продовжує працювати у Росії
Угорський OTP Bank отримує чималі дивіденди від своєї російської "дочки". Поки грошовий потік стабільний, банк не поспішає з продажем російського філіалу. Онак готовий зробити це за однієї умови.
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Як заявив голова ради директорів OTP Group Шандор Чані на зборах акціонерів, бізнес у Росії приносить чималий прибуток.
Банк повернув 80 мільярдів форинтів у вигляді фінансування, а крім того він приніс 50 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів,
– заявив він.
Оскільки угорський банк має можливість виводити прибуток з Росії, ОТР вже незабаром може отримати до 100 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів від ринку агресора.Довідково: 100 форинтів = 0,25 долара
За якої умови OTP Bank готові продати
Чані заявив, що продаж бізнесу у Росії через місцеві правила та необхідність дозволу принесе лише розмір річного прибутку, тому "такий крок є безглуздим".
Однак Група готова до продажу банку в Росії, якщо потенційний покупець заплатить 50% від його оцінки. У такому разі це принесе Групі стільки, скільки вона отримає дивідендів за рік від дочірньої установи.
Втім, він також зазначив, що тиск ЄЦБ та можливі наслідки від роботи з окупантами можуть змусити до цього кроку. Також в OTP додали, що Група залишається в Україні та готова брати участь у приватизації на банківському ринку.