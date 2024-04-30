Угорці вважають вихід з Росії дурістю

Угорський OTP Bank отримує непогані дивіденди від своєї російської "дочки". Поки грошовий потік стабільний, банк не поспішає з продажем російського філіалу.

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Як заявив голова ради директорів OTP Group Шандор Чані на зборах акціонерів, бізнес у Росії приносить чималий прибуток.

Банк повернув 80 мільярдів форинтів у вигляді фінансування, а крім того він приніс 50 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів,

– заявив він.

100 форинтів = 0,25 долара

Оскільки угорський банк має можливість виводити прибуток з Росії, ОТР вже незабаром може отримати до 100 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів від ринку агресора.

Чані також заявив, що продаж бізнесу у Росії через місцеві правила та необхідність дозволу принесе лише розмір річного прибутку, тому "такий крок є безглуздим".

Втім, він також зазначив, що тиск ЄЦБ та можливі наслідки від роботи з окупантами можуть змусити до цього кроку. В такому випадку банк буде змушений поступитися позицією та продати бізнес у Росії, сподіваючись виручити бодай 50% від його вартості.