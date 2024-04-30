Венгры считают выход из России глупостью

Венгерский OTP Bank получает неплохие дивиденды от своей российской "дочки". Пока денежный поток стабилен, банк не спешит с продажей российского филиала.

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Как заявил председатель совета директоров OTP Group Шандор Чани на собрании акционеров, бизнес в России приносит немалую прибыль.

Банк вернул 80 миллиардов форинтов в виде финансирования, а кроме того он принес 50 миллиардов форинтов в виде дивидендов,

– заявил он.

100 форинтов = 0,25 доллара

Поскольку венгерский банк имеет возможность выводить прибыль из России, ОТР уже вскоре может получить до 100 миллиардов форинтов в виде дивидендов от рынка агрессора.

Чани также заявил, что продажа бизнеса в России из-за местных правил и необходимости разрешения принесет только размер годовой прибыли, поэтому "такой шаг является бессмысленным".

Впрочем, он также отметил, что давление ЕЦБ и возможные последствия от работы с оккупантами могут заставить к этому шагу. В таком случае банк будет вынужден уступить позицию и продать бизнес в России, надеясь выручить хотя бы 50% от его стоимости.