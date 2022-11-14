Чи штрафуватимуть ФОПів без РРО під час воєнного стану: у податковій дали однозначну відповідь

Чимало українських ФОПів 1 та 2 груп, які займаються продажем товарів та послуг, переймаються через ймовірні штрафні санкції унаслідок невикористання ними касових апаратів. Річ у тім, що раніше відомства різних рівнів публікували контраверсійні заяви щодо цього питання.

Тому адвокат Богдан Янків та нардеп Ярослав Железняк надіслали депутатське звернення до центрального податкового органу України. У Державній податковій службі дали розлогу відповідь, чи справді ФОПів штрафуватимуть за невикористання РРО та разом з тим несплату єдиного податку під час дії воєнного стану. Бізнес 24 публікує офіційну відповідь ДПС.

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Що відповіли у податковій

За офіційною відповіддю Державної податкової служби від 7 листопада, у випадку невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) з 1 квітня 2022 року та до закінчення дії воєнного стану, штрафи проти ФОПів застосовуватися не будуть.

Зауважимо, що відповідь на запит надав центральний податковий орган України, від політики якого повинні відштовхуватися й регіональні податкові управління.

Відповідь ДПС щодо штрафів для ФОПів, які не встановили РРО або не сплатили єдиний податок під час воєнного стану

З-поміж іншого, у ДПС також підкреслили, що ФОПи 1 та 2 груп мають повне право не сплачувати єдиний податок до завершення дії воєнного стану. Однак для цього у податковій декларації важливо вказувати нулі у графі авансових внесків ЄП.

Якщо дотриматись процедури, податок нараховуватися не буде. Водночас, якщо навіть податок нарахують, штрафи за його несплату до закінчення повномасштабної війни застосовуватись також не будуть.

До слова, у центральному управлінні ДПС наголосили, що всі роз'яснення обласних або районних податкових відділень, які суперечать даній позиції, не відповідають дійсності.