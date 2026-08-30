ПДВ на міжнародні посилки до 150 євро: хто насправді виграє від скасування пільги

Звільнення від ПДВ міжнародних відправлень вартістю до 150 євро шкодить українським виробникам і надає преференцію іноземним бізнесам. Аби вирівняти умови для конкуренції, цю пільгу хочуть скасувати.

Як скасування пільги на посилки вплине на український бізнес

Українські виробники опиняються в гіршому становищі, оскільки сплачують податки в повному обсязі, тоді як іноземні маркетплейси та імпортери товарів дрібними партіями – ні.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, неоднакові умови через правила оподаткування посилок мають вирівняти зміни до законодавства. Йдеться про скасування пільги на сплату податку на додану вартість для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Українські підприємства сплачують ПДВ, створюють робочі місця, інвестують у виробництво навіть за таких складних умов, як сьогодні. Водночас значна частина аналогічних товарів, що продаються через іноземні маркетплейси, користується податковою пільгою. Це створює нерівні умови конкуренції, і сумлінний український бізнес фактично отримує гірші стартові умови.

З огляду на це, влада планує запровадити ПДВ зі ставкою 20% для всіх міжнародних посилок. Крім того, вимога скасувати пільгу лежить в основі програм співпраці з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

Сергій Марченко зауважує, що введення ПДВ на міжнародні посилки змусить перебудовувати процеси тих підприємців, чия бізнес-модель побудована на ввезенні комерційних товарів під виглядом невеликих особистих покупок до 150 євро без сплати ПДВ.

За оцінкою Міністерства фінансів, скасування пільги забезпечить додаткові надходження до бюджету. Йдеться про близько 10 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики втретє підтримав законопроєкт №15112-д про оподаткування посилок. Верховній Раді рекомендували ухвалити його з урахуванням внесених правок. За очікуваннями, нові правила мають запрацювати у 2027 році. Ухвалення законопроєкту залежить від результатів голосування народних депутатів.