За словами народної депутатки Ніни Южаніної, представники уряду, посилаючись на умови меморандуму з МВФ, наполягають на скасуванні цієї пільги з 1 січня 2027 року.

Що відомо про скасування пільг?

Водночас депутатка наголошує, що система адміністрування та контролю поки не готова до таких змін.

Проблема в тому, що система адміністрування та контролю ще не готова. Якщо запроваджувати нові правила без належної технічної підготовки, це може створити проблеми не лише для громадян і бізнесу, а й для самої митниці,

– сказала вона.

Южаніна звернула увагу, що ані меморандум з МВФ, ані домовленості України з Європейським Союзом не визначають конкретної дати, коли такі зміни мають набути чинності.

Крім того, за її словами, відповідні домовленості допускають збереження пільги для товарів, які необхідні сектору безпеки й оборони.

Питання не тільки в тому, скасовувати чи не скасовувати пільгу, а й у тому, коли та як це зробити, щоб не створити чергову проблему,

– наголосила депутатка.

Вона додала, що до ухвалення остаточного рішення необхідно визначити чіткі строки готовності системи та механізму адміністрування.

Окремо, на думку Южаніної, мають бути прописані правила щодо товарів, необхідних для оборони України. Це, за її словами, дозволить уникнути додаткових труднощів після зміни правил оподаткування міжнародних посилок

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики втретє підтримав законопроєкт №15112-д, який передбачає скасування пільги з ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, після змін ПДВ за ставкою 20% пропонують нараховувати на повну вартість товару, починаючи з першого євро.

Для покупок через електронні платформи передбачають механізм, за якого ПДВ включатиметься у вартість замовлення, а його нарахування та сплату до бюджету здійснюватиме сама платформа.