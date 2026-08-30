Как отмена льгот на посылки повлияет на украинский бизнес
Украинские производители оказываются в худшем положении, поскольку платят налоги в полном объеме, в то время как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.
Как рассказал в интервью 24 Каналу министр финансов Украины Сергей Марченко, неравноправные условия, связанные с правилами налогообложения посылок, должны быть устранены благодаря изменениям в законодательстве. Речь идет об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость для международных посылок стоимостью до 150 евро.
Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.
Учитывая это, власти планируют ввести НДС по ставке 20% для всех международных посылок. Кроме того, требование отменить льготу лежит в основе программ сотрудничества с Международным валютным фондом и Европейским союзом.
Сергей Марченко отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, чья бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
По оценке Министерства финансов, отмена льготы обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Речь идет о примерно 10 миллиардах гривен в год.
Напомним, что Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в третий раз поддержал законопроект №15112-д о налогообложении посылок. Верховной Раде рекомендовали принять его с учетом внесенных поправок. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2027 году. Принятие законопроекта зависит от результатов голосования народных депутатов.