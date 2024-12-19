На яку пенсію можна розраховувати у 2025 році при зарплаті 10 000 гривень

Питання пенсійного забезпечення завжди викликає багато запитань, особливо якщо йдеться про прогнозування майбутніх виплат. Спробуємо розібратися, яку пенсію можна очікувати в 2025 році за зарплати 10 000 гривень, враховуючи нинішню пенсійну систему.

Як розраховується пенсія в Україні

Розмір пенсії в Україні розраховується за сталою формулою. При цьому вона враховує кілька факторів: трудовий стаж, середню заробітну плату. Яка пенсія буде в 2025 році при зарплаті 10 000 гривень, розповідає 24 Канал.

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Пенсія в Україні визначається за формулою: П = Зс × Ік × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зс — середня зарплата по країні за три роки перед виходом на пенсію;

Ік — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (ваш заробіток поділений на середній по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожний рік стажу).

Середня зарплата по країні у 2025 році

Наразі середня зарплата становить близько 15 000 гривень, і, за прогнозами, вона може зрости до 18 000–20 000 гривень у 2025 році.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати (Ік)

При зарплаті 10 000 гривень індивідуальний коефіцієнт заробітної плати в 2025 році, ймовірно, буде близько 0,5–0,6, адже 10 000 гривень менше за прогнозовану середню зарплату.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс)

Коефіцієнт стажу залежить від кількості офіційно відпрацьованих років. За кожен рік офіційного стажу до розрахунку пенсії додається 1%. Наприклад, якщо ви маєте 35 років стажу, то ваш коефіцієнт стажу буде 0,35.

Розрахунок пенсії при зарплаті 10 000 гривень

Припустимо:

Середня зарплата по країні (Зс) у 2025 році – 18 000 гривень;

Зарплата людини (З) – 10 000 гривень;

Стаж — 35 років.

Розрахунок індивідуального коефіцієнта зарплати (Ік):

Ік = З / Зс = 10 000 / 18 000 = 0,56.

Розрахунок коефіцієнта стажу (Кс):

Кс = 35 × 1% = 0,35.

Розмір пенсії (П):

П = Зс × Ік × Кс = 18 000 × 0,56 × 0,35 = 3 528 гривень.

Варто знати. Чим більший стаж, тим вищий коефіцієнт. Для чоловіків із 35-річним стажем і жінок із 30-річним стажем це мінімальний поріг для отримання повної пенсії. Якщо зарплата перевищує середню по країні, пенсія буде більшою. Якщо ж нижча – коефіцієнт зменшується.

До 2025 року можливі зміни в пенсійній формулі або умовах розрахунку. Наприклад, підвищення мінімального страхового стажу.

Крім того, уряд зобов'язаний проводити щорічну індексацію пенсій, яка залежить від рівня інфляції та зростання середньої зарплати. Це дозволить підвищити пенсії навіть для тих, у кого низький коефіцієнт зарплати.

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