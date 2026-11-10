Яку мінімальну пенсію може отримати ФОП у 2026 році

Фізичні особи-підприємці мають право на пенсію за віком на тих самих умовах, що й наймані працівники. Однак розмір майбутніх виплат значною мірою залежить від того, скільки років підприємець сплачував ЄСВ та з якого доходу робив внески.

Яку мінімальну пенсію можуть призначити ФОП у 2026 році

Підприємці мають право на пенсію за віком нарівні з іншими громадянами України. При цьому окремого виду пенсії або спеціальної мінімальної виплати для фізичних осіб-підприємців законодавство не передбачає. За інформацією Пенсійного фонду України, з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком становить 2 595 гривень. Такий розмір відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), діє вища мінімальна гарантія. Вона становить 40% мінімальної заробітної плати, тобто у 2026 році це 3 458,80 гривні.

Важливо! Сам факт реєстрації ФОП не гарантує отримання пенсії. Підприємцю необхідно накопичити достатній страховий стаж, а для цього потрібно регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень. Відповідно, мінімальний страховий внесок для ФОП дорівнює 1 902,34 гривні на місяць (22% від мінімальної зарплати).

Якщо підприємець сплачує щонайменше цю суму, йому зараховується повний місяць страхового стажу. Якщо ж внесок не сплачений або його розмір менший за мінімальний, відповідний період може не бути зарахований до стажу в повному обсязі. Водночас сплата мінімального ЄСВ не означає, що підприємець автоматично отримуватиме саме мінімальну пенсію. Остаточний розмір виплат визначають індивідуально з урахуванням тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Скільки років стажу потрібно ФОП для виходу на пенсію

У 2026 році в Україні діють три вікові категорії виходу на пенсію. Можливість оформити виплати у 60, 63 або 65 років залежить від кількості накопичених років страхового стажу.

Згідно з роз'ясненнями Пенсійного фонду України, у 2026 році необхідно мати:

33 роки страхового стажу – для виходу на пенсію у 60 років;

від 23 до 32 років – для виходу на пенсію у 63 роки;

від 15 до 22 років – для виходу на пенсію у 65 років.

Якщо підприємець до 65 років не накопичив щонайменше 15 років страхового стажу, він не матиме права на пенсію за віком. Натомість за дотримання відповідних умов людина може претендувати на державну соціальну допомогу.

При цьому підприємцям варто враховувати, що на розмір майбутньої пенсії впливає не лише кількість років стажу, а й сума доходу, з якої сплачувався ЄСВ. Якщо ФОП протягом тривалого часу робив внески лише з мінімальної бази, це може призвести до меншої пенсійної виплати.

Зверніть увагу! Натомість сплата ЄСВ із більшої бази нарахування може позитивно вплинути на майбутній розмір пенсії. Тому підприємцям, які хочуть забезпечити собі вищі виплати в старості, варто заздалегідь планувати пенсійне забезпечення. Перевірити накопичений страховий стаж можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або через портал Дія, замовивши довідку ОК-7. Це допоможе підприємцю перевірити, чи всі періоди сплати внесків враховані під час формування пенсійних прав.

До речі, сам факт реєстрації ФОП не означає, що всі роки підприємницької діяльності автоматично увійдуть до страхового стажу. Пенсійний фонд пояснив, чому під час підрахунку важливі період роботи, система оподаткування та сплачені внески.