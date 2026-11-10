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Какую минимальную пенсию могут получить ФЛП в 2026 году

Предприниматели имеют право на пенсию по возрасту наравне с другими гражданами Украины. При этом отдельного вида пенсии или специальной минимальной выплаты для физических лиц-предпринимателей законодательство не предусматривает. По информации Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту составляет 2 595 гривен. Такой размер соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), действует более высокая минимальная гарантия. Она составляет 40% минимальной заработной платы, то есть в 2026 году это 3 458,80 гривен.

Важно! Сам факт регистрации ФЛП не гарантирует получения пенсии. Предпринимателю необходимо накопить достаточный страховой стаж, а для этого нужно регулярно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, минимальный страховой взнос для ФЛП равен 1 902,34 гривны в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Если предприниматель уплачивает как минимум эту сумму, ему зачисляется полный месяц страхового стажа. Если же взнос не уплачен или его размер меньше минимального, соответствующий период может не быть зачтен в стаж в полном объеме. В то же время уплата минимального ЕСВ не означает, что предприниматель автоматически будет получать именно минимальную пенсию. Окончательный размер выплат определяется индивидуально с учетом продолжительности страхового стажа и заработка, с чего уплачивались страховые взносы.

Сколько лет стажа нужно ФЛП для выхода на пенсию

В 2026 году в Украине действуют три возрастные категории выхода на пенсию. Возможность оформить выплаты в 60, 63 или 65 лет зависит от количества накопленных лет страхового стажа.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, в 2026 году необходимо иметь:

33 года страхового стажа – для выхода на пенсию в 60 лет;

от 23 до 32 лет – для выхода на пенсию в 63 года;

от 15 до 22 лет – для выхода на пенсию в 65 лет.

Если предприниматель к 65 годам не накопил как минимум 15 лет страхового стажа, он не будет иметь права на пенсию по возрасту. Зато при соблюдении соответствующих условий человек может претендовать на государственную социальную помощь.

При этом предпринимателям следует учитывать, что на размер будущей пенсии влияет не только количество лет стажа, но и сумма дохода, с чего уплачивался ЕСВ. Если ФЛП в течение длительного времени вносил взносы только с минимальной базы, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат.

Обратите внимание! Зато уплата ЕСВ с более высокой базы начисления может положительно повлиять на будущий размер пенсии. Поэтому предпринимателям, которые хотят обеспечить себе более высокие выплаты в старости, стоит заранее планировать пенсионное обеспечение. Проверить накопленный страховой стаж можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или через портал "Дія", заказав справку ОК-7. Это поможет предпринимателю проверить, учтены ли все периоды уплаты взносов при формировании пенсионных прав.

Кстати, сам факт регистрации ФЛП не означает, что все годы предпринимательской деятельности автоматически будут зачтены в страховой стаж. Пенсионный фонд объяснил, почему при подсчете важны период работы, система налогообложения и уплаченные взносы.