Пенсія вже є, а ЄСВ ще треба платити: що важливо знати ФОП

Вихід на пенсію не означає, що ФОП одразу звільняється від сплати єдиного соціального внеску. Податкова пояснила, за який період підприємець ще має сплатити ЄСВ і з якого місяця це зобов'язання вже припиняється.

Коли ФОП може не платити ЄСВ

Фізична особа-підприємець, яка набуває права на пенсію за віком або за вислугою років, має сплатити ЄСВ за весь місяць, у якому вона стала пенсіонером. Про це повідомляє ДПС.

Тобто дата виходу на пенсію значення не має. Якщо підприємець, наприклад, отримав право на пенсію 14 вересня, сплатити ЄСВ лише за 14 днів вересня не можна.

Місяць, в якому особи набули право на пенсію за віком або за вислугою років, або статус особи з інвалідністю, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок,

– наголосили в податковій службі.

Тож за місяць виходу на пенсію ЄСВ потрібно нарахувати, обчислити та сплатити у встановленому порядку. Звільнення від сплати єдиного внеску починається з наступного місяця після набуття статусу пенсіонера.

Чи потрібно повідомляти податкову про вихід ФОП на пенсію

Окремо звертатися до податкової із заявою про вихід на пенсію ФОП не потрібно. Інформацію про нових пенсіонерів Державна податкова служба отримує від Пенсійного фонду України. Зокрема, передається інформація про:

пенсіонерів за віком;

осіб, які отримали пенсію за вислугою років;

людей зі статусом особи з інвалідністю;

осіб, які досягли пенсійного віку відповідно до статті 26 Закону №1058-IV;

ФОП, які набули статусу пенсіонера.

Нагадаємо, що розмір мінімального страхового внеску визначають розрахунково. Це добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру встановленого законом внеску: 8 647 гривень × 22% = 1 902,34 гривні на місяць.

Водночас максимальна база для нарахування ЄСВ тепер складає 172 940 гривень (тобто 20 мінімальних заробітних плат).