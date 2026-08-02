Хто має платити ЄСВ

Сплата ЄСВ залишається обов'язковою для юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих як платники цього внеску, пише 7eminar.

Зокрема, сплачувати ЄСВ повинні:

роботодавці – за всіх найманих працівників незалежно від форми власності підприємства чи виду діяльності;

військові частини та силові органи – за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового й начальницького складу, а також строковиків;

фізичні особи-підприємці – як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів);

самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема адвокати, нотаріуси, лікарі, аудитори, викладачі, науковці, митці та представники інших професій;

члени фермерських господарств, якщо вони не застраховані на інших підставах;

українці, які добровільно беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При цьому працівники, які працюють за трудовим або цивільно-правовим договором, самостійно ЄСВ не сплачують, оскільки це за них робить роботодавець.

Хто має пільги зі сплати ЄСВ

Водночас у 2026 році збереглися пільги зі сплати ЄСВ для окремих категорій громадян. Як і торік, можуть не робити внесок:

ФОПи, самозайняті особи та члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, а також люди з інвалідністю, які отримують пенсію чи державну соціальну допомогу;

ФОПи і самозайняті особи, які офіційно працюють за трудовим договором або за спеціальним контрактом із компанією-резидентом Дія.City, якщо роботодавець уже сплачує за них мінімальний страховий внесок;

ФОПи на загальній системі оподаткування, якщо в конкретному місяці вони не отримували доходу. У такому разі сплата внеску є правом, а не обов'язком;

мобілізовані підприємці без найманих працівників, а також резервісти, призвані на військову службу, – на весь період служби;

підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

ФОПи, які перебували в російському полоні, – за весь час перебування в неволі та ще шість місяців після звільнення.

Водночас особи, які одночасно є ФОПами, і здійснюють незалежну професійну діяльність, сплачують ЄСВ лише один раз.

При цьому борги за ЄСВ краще не накопичувати. За несплату чи несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачений штраф у розмірі 20% від суми і пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Також можливе блокування рахунків, арешт майна, примусове стягнення через виконавчу службу та обмеження у виїзді за кордон. У разі примусового стягнення боргу додатково доведеться заплатити ще й виконавчий збір.

Насамкінець період, за який не сплачений ЄСВ, не зарахують до страхового стажу, а це може вплинути на право та розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, для більшості підприємців і самозайнятих осіб, які не мають права на пільги, у 2026 році сплата ЄСВ є обов'язковою. Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні на місяць