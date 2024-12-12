Яка буде пенсія в 2025 році у людини зі стажем 40 років

Кожен українець, який досяг 60-річчя, має можливість підтвердити свій трудовий стаж. Такі люди мають право вийти на пенсію та отримувати соціальні виплати.

Від чого залежить розмір пенсії

Проте розмір пенсії залежить від багатьох факторів, зокрема й від трудового стажу, розміру зарплати тощо пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Розмір пенсії кожного пенсіонера залежить від тривалості його страхового стажу та розміру заробітної плати, яку він одержував у період роботи і з якої здійснюється розрахунок пенсії, – йдеться у дописі.

Зокрема є три складові для розрахунку розміру пенсії:

коефіцієнт стажу;

особистий коефіцієнт заробітної плати;

середня заробітна плата.

Коефіцієнт стажу – це загальна кількість років страхового стажу. Її помножують на 1%.

Особистий коефіцієнт заробітної плати – це співвідношення заробітної плати до середньої заробітної плати по країні. Він залежить від того, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

Зверніть увагу! Саме цей показник відіграє велику роль, бо може суттєво збільшити виплату.

Як розраховувати розмір пенсії, якщо стаж 40 років

Пенсія – це середня зарплата по Україні на момент нарахування пенсії. Її помножують на особистий коефіцієнт та коефіцієнт стажу.

Зокрема для того, щоб розрахувати розмір пенсії, можна скористатися офіційним порталом ПФУ.

Алгоритм дій такий:

увійти у персональний кабінет;

знайти кнопку "Пенсійний калькулятор";

користатися функцією алгоритму розрахунку.

Зауважте! Якщо скористатися цією кнопкою, система автоматично видасть вам орієнтовний розмір пенсії.