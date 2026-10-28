Польська мережа Pepco запустила перший магазин в Україні

Польська мережа дискаунтерів Pepco офіційно вийшла на український ринок. Перший магазин відкривається 28 жовтня у Києві в ТРЦ Respublika Park, а вже за кілька днів у столиці запрацюють ще дві торгові точки.

Де відкрилися магазини Pepco

Перша точка мережі розташована у ТРЦ Respublika Park у Києві. Її площа становить 450 квадратних метрів. Про відкриття повідомила HR-директорка українського підрозділу Pepco Марина Попова.

Наступні дві торгові точки відкриються у п'ятницю, 30 жовтня, також у столиці. Знайти їх можна буде в таких торгових центрах:

Retroville; DREAM Yellow.

Відомо, що магазини Pepco не працюватимуть під час повітряних тривог. Це стосується як "жовтих", так і "червоних" загроз. Відновлюватимуть роботу після їх завершення, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

Перший магазин Pepco в Україні / фото Марини Попової

Що продаватиме польська мережа

Pepco спеціалізується на доступних товарах для всієї родини. Асортимент охоплює понад 45 товарних груп, серед яких одяг, іграшки, сезонні пропозиції та товари для дому. Основні категорії товарів у мережі розподілені так:

дитячий одяг – 30% асортименту;

товари для дому – 27%;

одяг для дорослих – 23%;

іграшки – 8%;

сезонні товари, зокрема новорічний декор, – 3%.

Також до кінця 2026 року компанія планує відкрити магазини в Тернополі та Чернівцях.

Що відомо про Pepco

Ексклюзивним представником бренду в Україні стала консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA).

Загалом польська Pepco управляє мережею з понад 4 000 магазинів у 20 країнах Європи. Щомісяця її торгові точки відвідують понад 36 мільйонів клієнтів.

Бізнес-модель компанії побудована на поєднанні широкого асортименту, доступних цін і магазинів, організованих так, щоб покупцям було зручно обирати товари для повсякденних потреб.



