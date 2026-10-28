Польская сеть Pepco открыла первый магазин в Украине

Где открылись магазины Pepco

Первая точка сети расположена в ТРЦ Respublika Park в Киеве. Ее площадь составляет 450 квадратных метров. Об открытии сообщила HR-директор украинского подразделения Pepco Марина Попова.

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Следующие две торговые точки откроются в пятницу, 30 октября, также в столице. Найти их можно будет в таких торговых центрах:

Retroville; DREAM Yellow.

Известно, что магазины Pepco не будут работать во время воздушных тревог. Это касается как "желтых", так и "красных" угроз. Работу возобновят после их завершения, если позволит ситуация с безопасностью.

Первый магазин Pepco в Украине / фото Марины Поповой

Что будет продавать польская сеть

Pepco специализируется на доступных товарах для всей семьи. Ассортимент охватывает более 45 товарных групп, среди которых одежда, игрушки, сезонные предложения и товары для дома. Основные категории товаров в сети распределены так:

детская одежда – 30% ассортимента;

товары для дома – 27%;

одежда для взрослых – 23%;

игрушки – 8%;

сезонные товары, в частности новогодний декор, – 3%.

Также до конца 2026 года компания планирует открыть магазины в Тернополе и Черновцах.

Что известно о Pepco

Эксклюзивным представителем бренда в Украине стала консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA).

В целом польская Pepco управляет сетью из более чем 4 000 магазинов в 20 странах Европы. Ежемесячно ее торговые точки посещают более 36 миллионов клиентов.

Бизнес-модель компании построена на сочетании широкого ассортимента, доступных цен и магазинов, организованных так, чтобы покупателям было удобно выбирать товары для повседневных нужд.