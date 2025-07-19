Перехід на 4-денний робочий тиждень: чи працюватиме зараз такий графік в Україні

Перехід з 5-денного робочого тижня на 4-денний є делікатною, однак водночас й цікавою ситуацією. Для багатьох компаній це особливо у складно реалізувати без втрати ефективності у виробництві, враховуючи дефіцит кадрів і ручну складову в роботі.

Чи варто Україні перейти на чотириденний робочий тиждень?

Для таких організацій скорочення днів без втрати продуктивності потребує або автоматизації, або перегляду графіків, розповіла Марʼяна Луцишин керівниця західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації (ЄБА) для 24 Каналу.

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Проте в офісному середовищі вже існують приклади гнучкого графіка. Наприклад, скорочений тиждень можуть робити не у пікові періоди, де оплата прив’язана не до кількості годин, а саме до результату.

Марʼяна Луцишин нагадала, що станом на сьогодні тисячі українців перебувають на фронті без відпочинку. Тому у подібних реаліях обговорення скорочення робочого тижня в тилу може викликати суспільний резонанс.

Ми точно прийдемо до нових моделей праці, але коли країна буде в іншій фазі. Зараз головне – підтримка тих, хто тримає економіку й захищає країну,

– наголосила Луцишин.

Co-CEO та співзасновниця української компанії корпоративних подарунків MOOD Катерина Цатурян, заявила, що як роботодавець, ідею чотириденного робочого тижня вважає цікавим експериментом. Проте слід врахувати деякі нюанси цього нововведення.

Цатурян підкреслила, що робочий тиждень, який триває чотири дні замість п'яти, – це далеко не нова практика у світі. Зокрема подібні моделі вже тестувалися, наприклад, у Німеччині, де вони не досягли значного успіху.

Але для України наразі вважаю її нереалістичною,

– сказала Катерина Цатурян.

Однією з причина вона також називає війну. Річ у тім, що Україна потребує збільшення виробництва, зростання ВВП та загального підвищення економічної активності. Тобто у нинішніх умовах важливо працювати більше, аби підтримувати:

економіку;

армію;

процес відновлення країни.

Експертка додала, що саме в Україні йдеться скоріш про повернення додаткових вихідних та святкових днів, які були скасовані на час воєнного стану. Тому ідея скорочення робочих днів виглядає передчасною.

Крім того, перехід на скорочений тиждень може послабити конкурентоспроможність України як постачальника та партнера в міжнародній торгівлі. Це особливо критично для B2B-сектора, де ключовими очікуваннями є три основних чинники:

оперативність; безперервність сервісу; висока швидкість реагування.

Цатурян зазначила, що Україна працює з клієнтами з різних країн. Більшість з них дотримується стандартного п’ятиденного графіка.

Ми не можемо дозволити собі бути недоступними в той час, коли працює клієнт, – це безпосередньо вплине на якість сервісу та рівень довіри,

– пояснила Катерина Цатурян.

Зверніть увагу! Важливо й те, що не всі галузі можуть перейти на чотириденний робочий тиждень, що створить відчуття соціальної нерівності.