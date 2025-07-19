Стоит ли Украине перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Для таких организаций сокращение дней без потери производительности требует или автоматизации, или пересмотра графиков, рассказала Марьяна Луцишин руководитель западноукраинского офиса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) для 24 Канала.

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Однако в офисной среде уже существуют примеры гибкого графика. Например, сокращенную неделю могут делать не в пиковые периоды, где оплата привязана не к количеству часов, а именно к результату.

Марьяна Луцишин напомнила, что по состоянию на сегодня тысячи украинцев находятся на фронте без отдыха. Поэтому в подобных реалиях обсуждение сокращения рабочей недели в тылу может вызвать общественный резонанс.

Мы точно придем к новым моделям труда, но когда страна будет в другой фазе. Сейчас главное – поддержка тех, кто держит экономику и защищает страну,

– отметила Луцишин.

Co-CEO и соучредитель украинской компании корпоративных подарков MOOD Екатерина Цатурян, заявила, что как работодатель, идею четырехдневной рабочей недели считает интересным экспериментом. Однако следует учесть некоторые нюансы этого нововведения.

Цатурян подчеркнула, что рабочая неделя, которая длится четыре дня вместо пяти, – это далеко не новая практика в мире. В частности подобные модели уже тестировались, например, в Германии, где они не достигли значительного успеха.

Но для Украины пока считаю ее нереалистичной,

– сказала Екатерина Цатурян.

Одной из причин она также называет войну. Дело в том, что Украина нуждается в увеличении производства, роста ВВП и общего повышения экономической активности. То есть в нынешних условиях важно работать больше, чтобы поддерживать:

экономику;

армию;

процесс восстановления страны.

Эксперт добавила, что именно в Украине речь идет скорее о возвращении дополнительных выходных и праздничных дней, которые были отменены на время военного положения. Поэтому идея сокращения рабочих дней выглядит преждевременной.

Кроме того, переход на сокращенную неделю может ослабить конкурентоспособность Украины как поставщика и партнера в международной торговле. Это особенно критично для B2B-сектора, где ключевыми ожиданиями являются три основных фактора:

оперативность; непрерывность сервиса; высокая скорость реагирования.

Цатурян отметила, что Украина работает с клиентами из разных стран. Большинство из них придерживается стандартного пятидневного графика.

Мы не можем позволить себе быть недоступными в то время, когда работает клиент, – это непосредственно повлияет на качество сервиса и уровень доверия,

– объяснила Екатерина Цатурян.

Обратите внимание! Важно и то, что не все отрасли могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, что создаст ощущение социального неравенства.