В Европе уже широко экспериментируют с форматом 4-дневной рабочей недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева для Новости.Live.

Смотрите также МВФ требует принять закон об увеличении налогов для украинцев: реально ли найти компромисс

В Украине возможно введение 4-дневной рабочей недели

Как эксперимент я бы поддержал это, но точно не стоит делать обязательным во время войны. Работодатель вместе с трудовым коллективом должен самостоятельно решать этот вопрос,

– объяснил Гетманцев.

По его словам, идея сокращения продолжительности рабочей недели уже активно внедряется или тестируется в некоторых странах Европы, в частности в Ирландии, Польше и Бельгии.

"Возможно, это будет сохранение 40 часов на 4 дня или другие договоренности между работниками и работодателями. Думаю, что даже в военное время украинский бизнес и люди могут сами выбирать наиболее приемлемый режим работы", – добавил нардеп.

Гетманцев добавил, что украинское общество достаточно сознательное, чтобы самостоятельно выбирать комфортный формат занятости без принуждения со стороны государства.

Напомним, Польша запустила пилотный проект перехода на 4-дневную рабочую неделю перехода на 4-дневную рабочую неделю с 30 июня.