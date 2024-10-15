Стало ще простіше: як зробити переказ на IBAN через Monobank

Monobank спростив для своїх користувачів користування мобільним застосунком. Тепер робити перекази на IBAN стало простіше.

Оновлення Monobank

Тепер великі суми краще перекидати через IBAN, адже компанія спростила цей процес.

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Якщо перекидаєте великі суми краще робити це за айбанами карток, а не за номером, тому ми спростили цей процес,

– написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Доступні два нововведення:

В платежах за IBAN тепер підтягуються особисті контакти;

Можна додавати в Обрані тих, із ким регулярно відбуваються транзакції.

До слова, на перекази за IBAN поки не діє обмеження p2p на 150 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо! Щоб отримати нові можливості, треба оновити застосунок.