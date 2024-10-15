Обновление Monobank
Теперь крупные суммы лучше перебрасывать через IBAN, ведь компания упростила этот процесс.
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Если перебрасываете крупные суммы лучше делать это по айбанам карточек, а не по номеру, поэтому мы упростили этот процесс,
– написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Доступны два нововведения:
- В платежах по IBAN теперь подтягиваются личные контакты;
- Можно добавлять в Избранные тех, с кем регулярно происходят транзакции.
К слову, на переводы по IBAN пока не действует ограничение p2p на 150 тысяч гривен в месяц.
Напомним! Чтобы получить новые возможности, надо обновить приложение.