Обновление Monobank

Теперь крупные суммы лучше перебрасывать через IBAN, ведь компания упростила этот процесс.

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Если перебрасываете крупные суммы лучше делать это по айбанам карточек, а не по номеру, поэтому мы упростили этот процесс,

– написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Доступны два нововведения:

В платежах по IBAN теперь подтягиваются личные контакты;

Можно добавлять в Избранные тех, с кем регулярно происходят транзакции.

К слову, на переводы по IBAN пока не действует ограничение p2p на 150 тысяч гривен в месяц.

Напомним! Чтобы получить новые возможности, надо обновить приложение.