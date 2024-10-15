Какая средняя зарплата в Киеве

На основе данных Work.ua, средняя зарплата в Киеве составляет 25 тысяч гривен при полной занятости и стандартного рабочего дня. Однако в зависимости от должности она варьируется: нижняя граница – 17 700 гривен, а верхняя – 34 000 гривен.

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Согласно исследованиям сайта, средняя зарплата в Украине выросла на 30% или на 4,5 тысячи гривен с 2022 до 2024 года. Таким образом, Киев продолжает оставаться городом с самыми высокими зарплатами в Украине.

Обратите внимание! Полномасштабное вторжение России в Украину существенно повлияло на уровень заработной платы. Почти год показатель оставался неизменным, но с января 2023 года она начала расти.

Соответственно, средняя зарплата в различных сферах деятельности в Киеве:

IT, компьютеры, интернет – 23 361 гривна;

– 23 361 гривна; Администрация, среднее руководство – 23 018 гривен;

– 23 018 гривен; СМИ, издательство, полиграфия полиграфия – 21 188 гривен;

– 21 188 гривен; Управление персоналом, HR – 23 642 гривен;

– 23 642 гривен; Финансы, банк – 22 229 гривен;

– 22 229 гривен; Образование, наука – 17 576 гривен;

– 17 576 гривен; Розничная торговля – 19 517 гривен;

– 19 517 гривен; Маркетинг, реклама, PR – 21 845 гривен;

– 21 845 гривен; Медицина, фармацевтика – 21 695 гривен;

– 21 695 гривен; Сфера обслуживания – 21 108 гривен;

– 21 108 гривен; Телекоммуникации и связь – 24 046 гривен;

– 24 046 гривен; Топ-менеджмент, высшее руководство – 32 407 гривен;

– 32 407 гривен; Транспорт, автобизнес – 26 157 гривен;

– 26 157 гривен; Секретариат, делопроизводство – 19 553 гривен;

– 19 553 гривен; Сельское хозяйство, агробизнес – 21 133 гривен;

– 21 133 гривен; Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 22 145 гривен;

– 22 145 гривен; Рабочие специальности, производство – 22 739 гривен;

– 22 739 гривен; Другие сферы – 21 417 гривен.

Интересно! Рынок труда в 2024 году восстановился на 93% с начала войны.