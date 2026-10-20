Рахунок ФОП можуть заблокувати через перекази: як не потрапити в пастку

Переказати гроші між власними рахунками здається простою операцією, але для підприємців є нюанси. Неправильне призначення платежу, банківські ліміти або підозрілі для фінмоніторингу транзакції можуть призвести до додаткових запитань від банку чи податкової.

Чи потрібно ФОП платити податок із переказу на особисту картку

Переказ ФОП між власними рахунками сам по собі не є новим доходом, тому повторно оподатковувати його не потрібно. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла юристка EvrikaLaw Ольга Брус.

Зокрема, коли ФОП переказує на особисту картку кошти, з яких уже сплатив єдиний податок, повторного оподаткування через сам факт переказу не виникає. Проте важливо розрізняти два сценарії: виведення підприємницького доходу на власну картку та поповнення рахунку ФОП особистими коштами.

У другому випадку може виникнути фіскальний ризик. Якщо підприємець не зможе документально підтвердити походження внесених коштів, податкова може вимагати включити їх до підприємницького доходу та сплатити податок. Щоб зменшити ризик проблем, ФОП варто:

Зберігати документи, які підтверджують походження коштів; Чітко зазначати призначення платежу; Не обмежуватися формулюванням "поповнення власними коштами", якщо потрібно підтвердити джерело надходження; Не приймати оплати від клієнтів на особисту картку, маскуючи їх під перекази між власними рахунками.

Ольга Брус Юристка EvrikaLaw Податкова наполягає: якщо підприємець не може документально підтвердити, що внесені кошти – це раніше оподаткований підприємницький дохід, їх вимагають повторно включити до доходу та сплатити податок. Тому в призначенні слід писати не просто "поповнення власними коштами", а додавати: "виручка за... (період), що раніше була оподаткована".

Які ліміти діють на перекази між власними рахунками

На вихідні перекази з картки на картку (P2P) діє обмеження у 150 000 гривень на місяць, передбачене рішенням Національного банку України. Водночас воно не поширюється на перекази між власними рахунками в одному банку та операції за реквізитами IBAN.

Якщо потрібно перемістити значну суму між рахунками в різних банках, варто врахувати такі нюанси:

переказ за IBAN не підпадає під зазначене обмеження;

перекази між власними рахунками в одному банку не враховуються в цьому ліміті;

переказ на власну картку в іншому банку іноді може враховуватися в картковий ліміт, якщо банк не ідентифікує отримувача як власника рахунку;

перед великою транзакцією краще уточнити правила у своєму банку.

Чому банк може зацікавитися переказами

Фінансовий моніторинг стосується не лише великих сум. Банк може перевірити операцію будь-якого розміру, якщо вона не відповідає звичному фінансовому профілю клієнта або має ознаки підозрілої активності.

Наприклад, запитання можуть виникнути, якщо на картку регулярно надходять гроші від багатьох різних людей, а потім майже одразу переводяться на інші рахунки.

Навіть якщо обидва рахунки ваші, така схема дуже нагадує роботу "дропа" – людини, через рахунки якої проганяють кошти, здобуті шахрайським шляхом. Тому зберігайте документи, що підтверджують походження великих сум (довідки про зарплату, договори купівлі-продажу майна, виписки), та відповідайте на запити банку у визначений строк,

– пояснює Ольга Брус.

Якщо клієнт відмовляється пояснювати походження коштів або не надає запитаних документів, банк може обмежити операції чи припинити обслуговування.

Як не потрапити на шахрайську схему

Під час переказів варто остерігатися дзвінків нібито від працівників банку чи кіберполіції, які вимагають терміново перевести гроші на "захищений" або "резервний" рахунок. Такі вимоги – поширений шахрайський сценарій. Пам'ятайте про основні правила безпеки:

самостійно ініціюйте перекази у своєму банківському застосунку;

не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, паролі чи дані картки;

не виконуйте фінансових операцій під тиском під час телефонної розмови.

Якщо ви самостійно підтвердили переказ шахраям, повернути кошти може бути складно. У такому разі потрібно якнайшвидше повідомити банк і звернутися до правоохоронців.

Що робити, якщо помилково переказали гроші іншій людині

Якщо через помилку в реквізитах гроші надійшли іншій особі, а не на ваш рахунок, слід:

Одразу звернутися до свого банку із заявою про помилковий переказ; Дочекатися повідомлення банку отримувачу про необхідність повернути кошти; Якщо отримувач відмовляється їх повертати, звернутися до суду.

Вимагати повернення коштів можна як безпідставно набутого майна відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.

Варто також пам'ятати, що рахунок чоловіка, дружини чи батьків не вважається вашим власним. Для банку це переказ іншій фізичній особі, тому операція може враховуватися в лімітах і привертати увагу фінансового моніторингу.



