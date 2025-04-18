Рекордні показники: українці мільйон разів змінили оператора без зміни номера

В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability) – сервісу, який дозволяє змінювати мобільного оператора, зберігаючи свій номер.

Новий максимум перенесених номерів

Про це повідомив Український державний центр радіочастот (УДЦР), передає 24 Канал. Там наголосили, що у січні кількість перенесених користувачів була максимальною.

Дивіться також Попри скорочення абонентів, дохід Київстару у 2024 році зріс на 11%

"Сьогодні споживач має реальну свободу вибору, і це один із найпотужніших інструментів впливу на якість надання мобільного зв'язку", — зазначили в УДЦР.

Послуга MNP активно використовується українцями: лише в січні 2025 року кількість перенесених номерів сягнула 145 тисяч – це рекордний місячний показник з моменту запуску послуги.

Що відомо про платформу

Центр радіочастот виступає технічним адміністратором централізованої бази даних, яка забезпечує надійність обміну даними між операторами. Щодня платформа обробляє тисячі запитів.

Проєкт реалізовано у співпраці з Національною комісією з регулювання електронних комунікацій (НКЕК). Його запуск послуги відбувся в травні 2019 року. Він сприяє розвитку конкуренції на ринку мобільного зв'язку.