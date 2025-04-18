Новый максимум перенесенных номеров

Об этом сообщил Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), передает 24 Канал. Там отметили, что в январе количество перенесенных пользователей было максимальным.

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"Сегодня потребитель имеет реальную свободу выбора, и это один из самых мощных инструментов влияния на качество предоставления мобильной связи", - отметили в УГЦР.

Услуга MNP активно используется украинцами: только в январе 2025 года количество перенесенных номеров достигло 145 тысяч – это рекордный месячный показатель с момента запуска услуги.

Что известно о платформе

Центр радиочастот выступает техническим администратором централизованной базы данных, которая обеспечивает надежность обмена данными между операторами. Ежедневно платформа обрабатывает тысячи запросов.

Проект реализован в сотрудничестве с Национальной комиссией по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК). Его запуск услуги состоялся в мае 2019 года. Он способствует развитию конкуренции на рынке мобильной связи.