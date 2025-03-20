Инвестирование и вложения

Также "Киевстар" активно инвестировал в развитие – капитальные вложения выросли на 60,7% и составили 10,22 миллиарда гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.

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Финансовые результаты

В четвертом квартале 2024 года выручка Киевстара составила 251 миллион долларов, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Общий доход компании за год вырос на 12,8% в долларовом эквиваленте и на 31,5% в гривневом.

EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) в 2024 году составил 518 миллионов долларов, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. В то же время в гривневом эквиваленте показатель вырос на 5,8% – до 20,92 миллиарда гривен.

Изменения в абонентской базе

Количество абонентов Киевстара в четвертом квартале сократилось на 3,8%, до 23 миллиона пользователей. А количество пользователей 4G уменьшилось на 2,8%, до 14,5 миллиона человек.

Причинами этого стали общее сокращение абонентской базы и увеличение количества клиентов, которые используют роуминг.

Несмотря на это, средний доход от одного абонента (ARPU) вырос на 34,5% – до 136 гривен в четвертом квартале. А средний объем использованного мобильного интернета увеличился на 19,9% – до 11,2 ГБ на пользователя.

Развитие цифровых сервисов

Компания продолжает активно расширять свое влияние в цифровых услугах:

Доход от цифровых сервисов вырос более чем в два раза, достигнув 880 миллионов гривен в 2024 году.

Количество пользователей медицинской платформы Helsi Ukraine увеличилось на 5% – до 28 миллионов человек.

Среднемесячная аудитория Киевстар ТВ в 2024 году выросла на 54,8% – до 2 миллионов зрителей, что объясняется высоким спросом на премиальный контент.

Стратегические приобретения: соглашение с Uklon

В конце 2024 года Киевстар подписал соглашение о покупке 97% корпоративных прав Uklon, специализирующегося на услугах онлайн-заказа такси и доставки.

Стоимость сделки – 155,2 миллиона долларов.

Закрытие сделки запланировано на апрель 2025 года.

Uklon представлен в Украине и Узбекистане, а его платформа является одним из лидеров на рынке.

Справочно. Мобильный оператор "Киевстар" входит в состав международного телекоммуникационного холдинга Veon, который активно расширяет свои инвестиции в цифровые сервисы и инфраструктуру.