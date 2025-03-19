Сумма сделки

В соответствии с условиями сделки, "Киевстар" приобретает 97% акций группы Uklon за общую сумму 155,2 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе материнской компании мобильного оператора Veon, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сколько налогов заплатил Uklon государству

Ранее аналитики украинской редакции Forbes оценивали стоимость этой сделки в 40 – 80 миллионов долларов.

Что изменится для Uklon

Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своей должности. Соглашение подлежит обычным условиям закрытия и одобрению регуляторных органов, отмечается в пресс-релизе.

Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет на платформе более 100 тысяч водителей-партнеров. В 2024 году компания осуществила более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок.

В 2023 году Uklon вышел на рынок доставки и расширил свою деятельность в Узбекистане, где также работает мобильный оператор Beeline Uzbekistan VEON.

В конце января компания Uklon официально подтвердила проведение переговоров с Киевстаром о возможном заключении сделки о приобретении. А в феврале АМКУ разрешил Киевстару приобрести украинский сервис такси Uklon.