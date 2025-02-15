Сумма налога выросла втрое

Об этом сообщила пресс-служба компании 24 Канала. Кроме налоговых отчислений, компания активно финансирует Вооруженные силы Украины, волонтерские инициативы и гуманитарные проекты.

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Uklon уплатил рекордную сумму налога / Инфгорафика пресс-службы компании

Uklon поддерживает ВСУ и благотворительные инициативы

Общий объем финансовой поддержки в 2024 году превысил 105 миллионов гривен. В пресс-службе также сообщили, что Uklon помогает Силам обороны, закупая FPV-дроны, а также участвует в масштабных мега-сборах и поддерживает деятельность волонтерских фондов.

Кроме этого, компания обеспечивает помощь мобилизованным работникам и реализует гуманитарные инициативы.

Сейчас Uklon совместно с Фондом Сергея Притулы запустил сбор "Подсветка врага", направленный на закупку отслеживающе-наводящих комплексов для борьбы с воздушными атаками дронов-камикадзе "Шахед".

Цель сбора – 30 миллионов гривен.

Uklon уже перечислил 3 миллиона гривен на этот проект.

Кампания продлится до конца апреля.

Справка. Uklon является одним из крупнейших украинских сервисов по вызову авто для перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах Украины.

Заметим, что ранее стало известно, что мобильный оператор Киевстар получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку Uklon. Это может существенно повлиять на рынок такси и перевозок в Украине.