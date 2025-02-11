Рекордный налог для государства

"ПриватБанк" уплатит 40,9 миллиардов гривен налога на прибыль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу банка.

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Основные финансовые показатели:

Прибыль до налогообложения – 81 миллиард гривен (против 72,8 миллиардов в 2023 году).

Налог на прибыль, уплачен в бюджет – 40,9 миллиарда гривен (против 26,8 миллиарда в прошлом году).

Чистый кредитный портфель банка вырос на 20,7 миллиардов гривен, превысив отметку 112 миллиардов.

Средства на счетах клиентов выросли более чем на 10%.

Операционные расходы выросли на 8%, что ниже уровня годовой инфляции.

Что обеспечило рост прибыли

Главными драйверами финансового успеха стали чистые процентные и комиссионные доходы, а также рост кредитного портфеля.

В 2024 году банк перечислил 247,22 миллиона гривен на благотворительность. Эти средства были направлены на помощь госпиталям и медицинским учреждениям; укрепление обороноспособности страны; социальные инициативы; поддержку работников банка.

Таким образом, "ПриватБанк" не только продемонстрировал стабильный финансовый рост, но и продолжает играть важную роль в поддержке экономики и социальной сферы страны.