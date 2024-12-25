Переоформлення авто: у скільки обійдеться і які документі обов'язково подати до МВС

В Україні власники транспортних засобів можуть перереєструвати свої автомобілі та інші транспортні засоби, звернувшись до сервісних центрів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

Скільки коштує переоформлення авто

Плата за цю послугу залежить від типу транспортного засобу, який реєструється. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на дані МВС.

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Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга переоформлення коштує 1105 гривень.

послуги МВС – 350 гривень;

бланк свідоцтва – 405 гривень;

номерний знак – 350 гривень.

Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень (послуга – 350 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень та номерний знак – 122 гривні).

За перереєстрацію причепів треба буде заплатити 866 гривень (послуга – 350 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень та номерний знак – 111 гривень), а мопедів – 848 гривень (послуга – 350 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень, номерний знак – 93 гривні).

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Документи, які потрібні для переоформлення авто

Прийшовши в зручний для вас територіальний сервісний центр (ТСЦ) МВС із собою потрібно принести документи для перереєстрації ТЗ:

паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;

техпаспорт автомобіля;

заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в ТСЦ);

квитанції про оплату за послуги ТСЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при ТСЦ).

Зауважте. Власники транспортних засобів, які продають більше одного автомобіля протягом календарного року, зобов'язані також надати оціночну середню ринкову вартість кожного автомобіля. Крім того, вони мають подати документи, що підтверджують сплату відповідних податків, пов'язаних з продажем.