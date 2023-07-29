Переробним підприємствам пообіцяли великі гранти: про який розмір покриття витрат йдеться

Україні бракує переробних підприємств, тому уряд вирішив стимулювати цей ринок наданням грантів. Виплати можуть майже повністю покрити вартість проєкту.

Український уряд прагне повернути людей на деокуповані території. Оскільки без створення робочих місць зробити це неможливо, посадовці хочуть надати підтримку у відкритті власної справи або підприємств.

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Кому дадуть гранти та на які суми можна розраховувати

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд схвалює зміни щодо надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств. Передусім йдеться про бізнес на деокупованих територіях, адже вкрай важливо повертати туди людей та робочі місця.

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Для цього запроваджуємо наступні зміни: держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% — це співфінансування від самого підприємця,

– пояснив Шмигаль.

До співфінансування подібних проєктів також закликають місцеву владу, якщо переробний завод розташований на території їхньої громади.

Раніше повідомлялося, що розмінування деокупованих територій може тривати багато років та коштуватиме мільйони доларів. Партнери заявили про готовність допомогти як фінансами, так і відповідними фахівцями.