Революція на 6-й авеню: як з'явився перший мобільний телефон

Весною 1973 року звичний ритм Нью-Йорка на мить зупинився. На 6-й авеню, серед натовпу перехожих, інженер компанії Motorola Джон Мітчелл разом із Джин Бауер представили щось небачене – портативний телефон без дротів.

Перший мобільний телефон

Це був Motorola DynaTAC – перший мобільний телефон у світі, який можна було взяти з собою на вулицю, у машину, на ходу, розповідає 24 Канал.

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Хоча цей телефон міг працювати лише 30 хвилин, його поява поклала початок новій епосі. DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) мав лише одну функцію – здійснювати дзвінки, але це вже було проривом.

Людство вперше отримало можливість телефонувати не з кабінету чи кухні, а просто з тротуару, авто чи парку. Ідея "дзвінка з будь-якого місця" стала не фантастикою, а реальністю.

Джин Бауер та Джон Мітчелл представили перший портативний телефон

На фото Джин Бауер усміхається, тримаючи в руках громіздкий пристрій вагою понад 1,1 кілограма, ніби демонструючи майбутнє, яке вже настало. Поруч – Мітчелл, елегантний у костюмі, тримає портфель, і, здається, з гордістю дивиться на те, як технологія виходить на вулиці мегаполіса.

Розробка тривала 10 років

Розробка DynaTAC тривала майже десять років і коштувала Motorola понад 100 мільйонів доларів. І хоча до масового споживача ця технологія дійшла лише через десятиліття, 1973 рік став роком, коли світ уперше побачив мобільність у буквальному сенсі слова.

Сьогодні, коли зв'язок охоплює навіть віддалені села, важко уявити, що все почалося з цього "цеглиноподібного" пристрою з антеною. Але саме з нього почалася справжня революція у комунікаціях.