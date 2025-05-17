Первый мобильный телефон

Это был Motorola DynaTAC – первый мобильный телефон в мире, который можно было взять с собой на улицу, в машину, на ходу, рассказывает 24 Канал.

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Хотя этот телефон мог работать только 30 минут, его появление положило начало новой эпохе. DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) имел только одну функцию – совершать звонки, но это уже было прорывом.

Человечество впервые получило возможность звонить не из кабинета или кухни, а просто с тротуара, авто или парка. Идея "звонка из любого места" стала не фантастикой, а реальностью.

Джин Бауэр и Джон Митчелл представили первый портативный телефон

На фото Джин Бауэр улыбается, держа в руках громоздкое устройство весом более 1,1 килограмма, будто демонстрируя будущее, которое уже наступило. Рядом – Митчелл, элегантный в костюме, держит портфель, и, кажется, с гордостью смотрит на то, как технология выходит на улицы мегаполиса.

Разработка длилась 10 лет

Разработка DynaTAC длилась почти десять лет и стоила Motorola более 100 миллионов долларов. И хотя до массового потребителя эта технология дошла лишь спустя десятилетия, 1973 год стал годом, когда мир впервые увидел мобильность в буквальном смысле слова.

Сегодня, когда связь охватывает даже отдаленные села, трудно представить, что все началось с этого "кирпичеподобного" устройства с антенной. Но именно с него началась настоящая революция в коммуникациях.