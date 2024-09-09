Ілон Маск і не тільки: хто може стати першим трильйонером у світі

Американський бізнесмен Ілон Маск має усі шанси стати першим у світі трильйонером. Таке припущення ґрунтується на аналізі темпів зростання його статків, які, згідно з даними Informa Connect Academy, в середньому збільшуються на 110% щороку.

Ілон Маск – найбагатша людина у світі

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, на сьогодні 53-річний бізнесмен є найбагатшою людиною у світі з чистим капіталом у 251 мільярд доларів. Якщо ця тенденція збережеться, він має шанс досягти трильйона доларів протягом наступних трьох років.

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Як зазначається, значну частину свого статку Ілон Маск здобув завдяки компанії Tesla, ринкова вартість якої оцінюється у 669,3 мільярда доларів.

Цікаво! З поточним темпом зростання 173,3% на рік, Tesla має потенціал досягти оцінки в 1 трильйон доларів вже наступного року.

Хто ще претендує на статус трильйонера

Проте Маск не єдиний, хто може досягти статусу трильйонера. За прогнозами, Гаутам Адані, засновник індійського бізнес-конгломерату, може досягти цієї позначки до 2028 року, якщо його статки продовжать зростати на 123% щорічно.

Цікаво! Станом на 9 вересня, Адані займає 13-те місце серед найбагатших людей світу з капіталом у 99,6 мільярда доларів.

До потенційних трильйонерів також можуть належати Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, і індонезійський магнат Праджого Пангесту.