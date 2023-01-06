За час війни бізнес сплатив більше податків, ніж у 2021 році, – Шмигаль

Неочікувано, але під час воєнного 2022 року український бізнес сплатив більше податків, аніж у мирному 2021. А саме, у 2022 році було сплачено на 80 мільярдів гривень більше податків.

Скільки податків було сплачено у 2022 році

Попри руйнування сотень підприємств, українські громадяни та бізнес минулого року сплатили до державного бюджету понад 900 мільярдів гривень, ще 425 мільярдів гривень сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

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Незважаючи на продовження воєнних дій та атаки ворога, ми зробимо все можливе, щоб 2023 став першим кроком для великого відновлення української економіки. У 2022 році ми зробили неможливе і профінансували абсолютно всі витрати бюджету. Загалом ці витрати становили близько 2,7 трильйона гривень,

– сказав Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр подякував українському бізнесу, який сплатив на 80 мільярдів гривень більше податків у 2022 році, ніж за 2021 рік.

Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність та соціальна відповідальність дозволили утримати економіку України на плаву. 2023 рік має стати роком нашої перемоги та роком початку відновлення нашої економіки. Працюємо для цього разом,

– підсумував Шмигаль.

Він зазначив, що за рахунок випуску військових облігацій було отримано близько 600 мільярдів гривень.

Ми вдячні громадянам та бізнесу, які купували ці облігації і тим самим інвестували у сильну армію та стійку державу,

– додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що завдяки закону про податкову амністію вдалося залучити до держбюджету 372 мільярди гривень. Дія періоду, коли можна повідомити про свої доходи і сплатити податки, продовжиться до 1 березня 2023 року. Після цього Податкова служба почне проводити автоматизовані перевірки.