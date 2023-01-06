Сколько налогов было уплачено в 2022 году

Несмотря на разрушение сотен предприятий, украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 миллиардов гривен, еще 425 миллиардов гривен уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

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Несмотря на продолжение военных действий и атаки врага, мы сделаем все возможное, чтобы 2023 год стал первым шагом для большого восстановления украинской экономики. В 2022 году мы совершили невозможное и профинансировали абсолютно все расходы бюджета. В общей сложности эти расходы составляли около 2,7 триллиона гривен,

– сказал Денис Шмигаль на заседании правительства в пятницу.

Премьер поблагодарил украинский бизнес, который уплатил на 80 миллиардов гривен больше налогов в 2022 году, чем за 2021 год.

Ваша стойкость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву. 2023 должен стать годом нашей победы и годом начала восстановления нашей экономики. Работаем для этого вместе,

– подытожил Шмигаль.

Он отметил, что за счет выпуска военных облигаций было получено около 600 миллиардов гривен.

Мы благодарны гражданам и бизнесу, которые покупали эти облигации и тем самым инвестировали в сильную армию и устойчивое государство,

– добавил премьер.

Напомним, ранее мы сообщали, что благодаря закону о налоговой амнистии удалось привлечь в госбюджет 372 миллиарда гривен. Действие периода, когда можно сообщить свои доходы и уплатить налоги, продлится до 1 марта 2023 года. После этого Налоговая служба начнет проводить автоматизированные проверки.