62% бізнесів бояться відключень світла цієї зими: що робитимуть компанії

Українські компанії загалом оцінюють свою готовність до осінньо-зимового періоду 2026/27 як помірну. Водночас бізнес продовжує посилювати критичні напрями, які мають допомогти компаніям працювати навіть за несприятливих умов.

Що найбільше загрожує компаніям

На першому місці опинилося відключення світла – його назвали ризиком 62% компаній. Про це відомо з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні.

Серед основних загроз для безперервної роботи компанії найчастіше називали фактори, які значною мірою не можуть контролювати самостійно. Також серед головних факторів:

Безпека фізичних активів – 45%; Логістика і транспортування – 42%; Забезпеченість персоналом – 29%; Опалення – 28%; Водопостачання – 24%; Зв'язок і телекомунікації – 22%.

Як бізнес готується

Підготовка до зими ще триває: 60% запланованих пріоритетних заходів перебувають у процесі реалізації, тоді як 21% уже завершено. Найчастіше компанії планують посилити саме енергетичну автономність:

74% – резервне енергозабезпечення;

47% – плани підтримки працівників;

28% – альтернативні локації або можливості для релокації;

27% – альтернативне опалення та підтримання температурного режиму;

27% – альтернативні логістичні маршрути й транспортні рішення.

Також більшість опитаних компаній заявляють, що мають певний запас фінансової стійкості.

Зокрема, 62% можуть підтримувати критичні операції щонайменше пів року без зовнішнього фінансування, а 53% можуть забезпечувати виплату зарплат протягом відповідного періоду. Водночас 34% компаній взагалі не закладали резерву на непередбачувані витрати через зимові перебої.

Серед тих, хто створив фінансовий резерв, найчастіше його розмір становить 3 – 5% від загальних витрат.

Загальний індекс стійкості бізнесу і де найбільше проблем

Загальний індекс стійкості українського бізнесу становить 58%, що відповідає середньому рівню. Дослідники оцінювали чотири основні складові:

фінансову стійкість;

операційну стійкість;

стійкість управління людським капіталом;

кіберстійкість.

Найвищий результат показала кіберстійкість – 70%. Операційна стійкість становить 66%, стійкість управління людським капіталом – 55%. Найбільш вразливою складовою залишається фінансова стійкість – 43%.

За оцінкою Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати, компаніям ще потрібно систематизувати частину напрацьованих під час війни практик.

В операційній сфері майже половина компаній – 48% – має формалізований план безперервності діяльності. Водночас близько 30% досі не мають формалізованих описів процесів і розподілу відповідальності під час криз.

У сфері людського капіталу бізнесу варто посилювати кризові комунікації та практики заміщення працівників у критичних процесах. Кожен четвертий респондент вважає проблему недоступності працівників суттєвим викликом для своєї компанії.

Кіберстійкість виявилася найрозвиненішим напрямом: у 40% компаній вона вже інтегрована в корпоративну систему управління ризиками, а 31% мають формалізовані процеси управління кіберризиками.

Зауважте! Дослідження провели у вересні 2026 року. У ньому взяли участь 95 бізнес-лідерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, які представляють різні галузі економіки. Серед респондентів 56% – генеральні директори.