Что представляет наибольшую угрозу для компаний

На первом месте оказалось отключение электричества – его назвали риском 62% компаний. Об этом известно из исследования Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты в Украине.

Среди основных угроз для непрерывной работы компании чаще всего называли факторы, которые в значительной степени не поддаются самостоятельному контролю. Также среди главных факторов:

Безопасность физических активов – 45%; Логистика и транспортировка – 42%; Обеспеченность персоналом – 29%; Отопление – 28%; Водоснабжение – 24%; Связь и телекоммуникации – 22%.

Как бизнес готовится

Подготовка к зиме еще продолжается: 60% запланированных приоритетных мероприятий находятся в процессе реализации, тогда как 21% уже завершены. Чаще всего компании планируют усилить именно энергетическую автономность:

74% – резервное энергоснабжение;

47% – планы поддержки сотрудников;

28% – альтернативные локации или возможности для релокации;

27% – альтернативное отопление и поддержание температурного режима;

27% – альтернативные логистические маршруты и транспортные решения.

Кроме того, большинство опрошенных компаний заявляют, что располагают определенным запасом финансовой устойчивости.

В частности, 62% могут поддерживать критически важные операции не менее полугода без внешнего финансирования, а 53% могут обеспечивать выплату зарплат в течение соответствующего периода. В то же время 34% компаний вообще не закладывали резерв на непредвиденные расходы из-за зимних перебоев.

Среди тех, кто создал финансовый резерв, чаще всего его размер составляет 3–5% от общих расходов.

Общий индекс устойчивости бизнеса и где больше всего проблем

Общий индекс устойчивости украинского бизнеса составляет 58%, что соответствует среднему уровню. Исследователи оценивали четыре основные составляющие:

финансовую устойчивость;

операционную устойчивость;

устойчивость управления человеческим капиталом;

киберустойчивость.

Наивысший результат показала киберустойчивость – 70%. Операционная устойчивость составляет 66%, устойчивость управления человеческим капиталом – 55%. Наиболее уязвимой составляющей остается финансовая устойчивость – 43%.

По оценке Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты, компаниям еще необходимо систематизировать часть практик, наработанных во время войны.

В операционной сфере почти половина компаний – 48% – имеет формализованный план обеспечения непрерывности деятельности. В то же время около 30% до сих пор не имеют формализованных описаний процессов и распределения ответственности в кризисных ситуациях.

В сфере человеческого капитала бизнесу следует усиливать кризисные коммуникации и практики замещения сотрудников в критических процессах. Каждый четвертый респондент считает проблему недоступности сотрудников существенным вызовом для своей компании.

Киберустойчивость оказалась наиболее развитым направлением: в 40% компаний она уже интегрирована в корпоративную систему управления рисками, а 31% имеют формализованные процессы управления киберрисками.

Обратите внимание! Исследование было проведено в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 95 бизнес-лидеров компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, представляющих различные отрасли экономики. Среди респондентов 56% – генеральные директора.