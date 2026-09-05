Купівля YouTube Premium в Україні: як заощадити на підписці

Наразі в Україні суттєво зросли ціни підписки на YouTube Premium. Тарифи збільшились для трьох видів підписки: індивідуальної, сімейної та студентської.

Як економити на YouTube Premium українцям

Водночас пробна підписка на 1 місяць наразі коштує 0 гривень, про що йдеться на сайті.

Зокрема, вартість YouTube Premium в Україні відтепер становить:

індивідуальний тариф – 179 гривень на місяць замість 99 гривень;

сімейний тариф – 299 гривень на місяць замість 149 гривень;

студентський тариф – 109 гривень на місяць замість 59 гривень.

Як українцям заощадити на підписці? Перший варіант підійде тим, хто навчається у закладі вищої освіти. Для цього слід підтвердити статус та оформити YouTube Premium за зниженим студентським тарифом.

Також можна оформити сімейний тариф з родичами або друзями. Підписку за 300 гривень можна "розбити" одразу на 6 людей.

Також варто додати, що Apple стягує з розробників комісію за цифрові товари та підписки, які придбані саме через App Store. Зокрема, стандартна комісія становить 30%. Аби зекономити, варто оформити підписку через браузер.

Нагадаємо, що в Україні також презентують нову передплату Premium Lite. Перший місяць для українців безоплатний, а надалі доведеться заплатити 99 гривень на місяць.

Нагадаємо, що подібного типу підписки існують на сервісі Spotify. Зокрема, українці теж можуть придбати підписку для родини чи студентський тариф.