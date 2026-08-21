Скільки тепер коштує YouTube Premium в Україні

Платформа вже почала повідомляти клієнтів про зміну вартості YouTube Premium, як відомо з офіційної сторінки.

Зараз вказані такі ціни:

індивідуальний тариф –179 гривень на місяць замість 99 гривень;

сімейний – 299 гривень на місяць замість 149 гривень;

студентський – 109 гривень на місяць замість 59 гривень.

Тобто вартість стандартної передплати зросла приблизно на 81%, сімейної – більш ніж удвічі, а студентської – приблизно на 85%. Для користувачів сімейного плану передплата залишається доступною для до 5 осіб.

Чому YouTube підняв ціни на підписку

Однією з можливих причин подорожчання може бути запуск у більшій кількості країн нового тарифу YouTube Premium Lite.

Платформа поступово розширює доступність цього дешевшого варіанту передплати. Україна також входить до переліку країн, де очікується його запуск. Це має стати більш доступною альтернативою повній версії Premium, хоча конкретна ціна для України наразі не оголошена.

Список країн, де буде доступний YouTube Premium Lite / скриншот mezha.ua

Нагадаємо, що YouTube Premium Lite запустили у березні 2025 року в обмеженій кількості країн. Наприклад, у США його вартість становить 7,99 доларів.

Для українського ринку ціна поки невідома. Водночас можна припустити, що новий тариф буде дешевшим за стандартний Premium і потенційно може коштувати до 100 гривень на місяць.