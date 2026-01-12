Як зменшити витрати на підписку YouTube Premium?

Зараз користувачі Apple платять за підписку на YouTube Premium більше. Така ситуація є наслідком комісії App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Наразі вона складає 30%. Тобто, користувачі Apple платять на стільки ж більше.

Для того щоб зекономити, спробуйте оформити підписку нестандартним методом. Скористайтесь браузером:

зайдіть на офіційний сайт YouTube та авторизуйтесь там;

оберіть тариф;

і потім проплатіть підписку.

Важливо! Після цього, ваша підписка буде діяти і для застосунку.

Які ціни на YouTube Premium зараз?

Наразі вартість тарифів для покупки через браузер встановлена така, повідомляє YouTube:

індивідуальний план, тобто, для одного учасника – 99 гривень в місяць;

для родини, можна додати 5 учасників віком від 13 років – 149 гривень в місяць;

для студентів – 59 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Аби оформити студентську підписку, потрібно надати підтверджувальні документи. Наприклад, підійде студентський.

Для розуміння, наразі різниця у вартості така: індивідуальний план, якщо купувати його через App Store має ціну – 159 гривень на місяць. Тобто, при оформленні через браузер, за місяць можна зекономити 60 гривень, а за рік – 720 гривень.

