Сколько сейчас стоит YouTube Premium в Украине

Платформа уже начала уведомлять клиентов об изменении стоимости YouTube Premium, как сообщается на официальной странице.

Сейчас указаны следующие цены:

индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;

семейный – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;

студенческий – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.

То есть стоимость стандартной подписки выросла примерно на 81%, семейной – более чем вдвое, а студенческой – примерно на 85%. Для пользователей семейного плана подписка по-прежнему доступна для до 5 человек.

Почему YouTube поднял цены на подписку

Одной из возможных причин подорожания может быть запуск в большем количестве стран нового тарифа YouTube Premium Lite.

Платформа постепенно расширяет доступность этого более дешевого варианта подписки. Украина также входит в список стран, где ожидается его запуск. Это должно стать более доступной альтернативой полной версии Premium, хотя конкретная цена для Украины пока не объявлена.

Список стран, где будет доступен YouTube Premium Lite / скриншот mezha.ua

Напомним, что YouTube Premium Lite запустили в марте 2025 года в ограниченном числе стран. Например, в США его стоимость составляет 7,99 долларов.

Для украинского рынка цена пока неизвестна. В то же время можно предположить, что новый тариф будет дешевле стандартного Premium и потенциально может стоить до 100 гривен в месяц.