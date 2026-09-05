Как украинцам сэкономить на YouTube Premium
При этом пробная подписка на 1 месяц сейчас стоит 0 гривен, о чем говорится на сайте.
В частности, стоимость YouTube Premium в Украине отныне составляет:
- индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;
- семейный тариф – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;
- студенческий тариф – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.
Как украинцам сэкономить на подписке? Первый вариант подойдет тем, кто учится в высшем учебном заведении. Для этого нужно подтвердить статус и оформить YouTube Premium по сниженному студенческому тарифу.
Также можно оформить семейный тариф с родственниками или друзьями. Подписку за 300 гривен можно "разделить" сразу на 6 человек.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также стоит добавить, что Apple взимает с разработчиков комиссию за цифровые товары и подписки, приобретенные именно через App Store. В частности, стандартная комиссия составляет 30%. Чтобы сэкономить, стоит оформить подписку через браузер.
Напомним, что в Украине также представляют новую подписку Premium Lite. Первый месяц для украинцев бесплатный, а в дальнейшем придется платить 99 гривен в месяц.
Напомним, что подобные подписки существуют на сервисе Spotify. В частности, украинцы также могут приобрести семейную подписку или студенческий тариф.