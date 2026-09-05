Как украинцам сэкономить на YouTube Premium

При этом пробная подписка на 1 месяц сейчас стоит 0 гривен, о чем говорится на сайте.

В частности, стоимость YouTube Premium в Украине отныне составляет:

индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;

семейный тариф – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;

студенческий тариф – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.

Как украинцам сэкономить на подписке? Первый вариант подойдет тем, кто учится в высшем учебном заведении. Для этого нужно подтвердить статус и оформить YouTube Premium по сниженному студенческому тарифу.

Также можно оформить семейный тариф с родственниками или друзьями. Подписку за 300 гривен можно "разделить" сразу на 6 человек.

Также стоит добавить, что Apple взимает с разработчиков комиссию за цифровые товары и подписки, приобретенные именно через App Store. В частности, стандартная комиссия составляет 30%. Чтобы сэкономить, стоит оформить подписку через браузер.

Напомним, что в Украине также представляют новую подписку Premium Lite. Первый месяц для украинцев бесплатный, а в дальнейшем придется платить 99 гривен в месяц.

Напомним, что подобные подписки существуют на сервисе Spotify. В частности, украинцы также могут приобрести семейную подписку или студенческий тариф.