Гранітне підприємство колаборанта Сальдо виставили на продаж: за яку суму його готові придбати

Націоналізоване підприємство з видобутку граніту в Житомирській області, яке раніше належало родині колаборанта Володимира Сальдо, буде продане за чималу суму. Скільки за нього віддасть новий власник, читайте далі.

За скільки продали підприємство Сальдо

Стартова ціна підприємства ПрАТ "Каштан" родини Сальдо під час аукціону становила 3,2 мільйона гривень. Втім, переможець аукціону ТОВ "Агромехтрейд" запропонував 5,9 мільйона гривень. Всі кошти, отримані від продажу націоналізованих активів колаборанта, направляються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Однак, нинішні власники підприємства Сальдо отримали активи, що мають серйозні фінансові проблеми. Станом на 30 червня 2024 року, прострочена кредиторська заборгованість перевищує 4 мільйони гривень, зокрема:

заробітна плата – 730 156,58 гривні;

перед бюджетом – 446 382,18 гривні;

інша кредиторська заборгованість – 2 883 362,13 гривні.

Однак, сума дебіторської заборгованості також значна, і складає майже 6,3 мільйона гривень. За підсумками першого півріччя, чистий збиток підприємства досяг майже 4 мільйони гривень.