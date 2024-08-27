Що відомо про приватизацію

Фонд державного майна планує приватизувати 99,8612% статутного капіталу ПрАТ "Каштан". Йдеться про підприємство, що знаходиться на Житомирщині.

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Аукціон з приватизації має відбутись 4 вересня. Раніше ця компанія належала родині Сальдо.

У актив входять акції компанії – 36 948 660 штук, це майже 99,86% від статутного капіталу товариства.

Зверніть увагу! Це підприємств займається видобутком, обробкою та продажем граніту. Сировина добувається з родовища Букинське. Дозвіл на користування цими надрами для компанії буде чинним до 2040 року.

Стартова ціна буде орієнтовно 3,2 мільйона гривень. Це сума без урахування боргу підприємства, який зараз складає 4 мільйонів гривень.

Нагадаємо! Це не перша спроба реалізувати майно Сальдо. Квартири колаборанта у Одесі також пробували продавати, однак це виявилось важче ніж очікувалось.